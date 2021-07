Risques d'espionnage : comment peut-on protéger ses données ?

Crise sanitaire oblige, un travailleur sur trois est en télétravail, donc rompu aux réunions via Zoom et autres outils de communication à distance. De manière générale, les restrictions de déplacement et de rassemblement ont fait bondir le recours aux applications de messagerie : WhatsApp a connu une hausse de 40% de son utilisation depuis la crise sanitaire, selon une étude Social Life 2020 Harris Interactive.

Avec l'essor des enceintes connectées et des montres intelligentes en parallèle, notre temps passé sur Internet a explosé : 5h37 par jour en janvier 2021 contre 5h08 un an auparavant, selon un rapport des entreprises spécialisées dans l’analyse des médias sociaux We Are Social et Hootsuite. En moyenne dans le monde, 490 millions de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur Facebook, Instagram et consort au cours de l’année passée, soit environ 13 % de plus qu’en 2019.