Innovation : à quoi ressemblera la maison du futur ?

À Alençon, une maison témoin teste une dizaine d'innovations. Les éléments à l'intérieur de ce prototype intègrent les commandes vocales et les manipulations à distance. Une seule application suffit pour gérer tous ces équipements domestiques issus de différents industriels. Cette construction fait entrer la domotique dans nos futurs usages.



