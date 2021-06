Innovation : cette canne blanche intelligente pourrait faciliter la vie des aveugles

À chaque fois que Franck Drevet, malvoyant de naissance, approche d'un obstacle, un signal sonore le rappelle à l'ordre pour le contourner. Depuis trois ans, il utilise un petit boîtier électronique placé en haut de sa canne blanche. "Avec notre technique de balayage classique, je pourrais très bien complètement passer à côté et me prendre les pieds dedans", explique-t-il.

Le dispositif a été mis au point par une start-up lyonnaise. Il permet à l'utilisateur d'avoir une alerte sonore en trois dimensions. "On va entendre un son à gauche si l'obstacle est à gauche, au centre si l'obstacle est au centre et à droite si l'obstacle est à droite", précise Hugues de Chaumont, cofondateur de "GoSense". Autre avantage, la technologie n'alerte l'utilisateur que quand il y a un risque de collision.

Grâce à ses capteurs à ultrasons, ce boîtier est capable de détecter un danger au sol, à une distance de deux mètres, mais également à mi-hauteur. Et c'est ce qui change tout pour Franck. Il est alerté en temps réel par une application smartphone qui émet des sons dans ses écouteurs. "Avant, j'étais moins serein et je marchais beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, car justement j'avais trop peur de me payer ne serait-ce qu'une boîte aux lettres qui dépasse, qui touche l'épaule, voire un poteau tout simplement", mentionne-t-il.

Cette innovation fabriquée à 80% en France permet également à Franck de se géolocaliser. Et pour rentrer chez lui, il peut également avoir accès aux horaires de bus. "Au niveau de l'autonomie on y gagne énormément. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait quelqu'un à l'arrêt de bus pour lui demander l'heure du prochain bus", se réjouit-il. Cette canne blanche intelligente coûte 2000 euros et est prise en charge à 75% par les maisons départementales des personnes handicapées. Trois-cents personnes l'utilisent déjà dans toute la France.