Innovation : le téléphone tout-terrain de Crosscall

Il n'est pas facile de se faire une place sur le marché des smartphones, déjà dominé par les Américains et les Asiatiques. Mais la marque Crosscall a décidé de se lancer dans la bataille. Elle propose un téléphone ultrarésistant, qui ne craint rien, même pas l'eau. Créée en 2009 pour répondre aux besoins de son fondateur, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires exploser.



04/05/2019