Une application pour vos vacances : Timeshifter, l’arme anti-décalage horaire

Développée en partenariat avec un professeur de la Harvard Medical School, Timeshifter se base sur les recherches sur le sommeil et les neurosciences circadiennes. Et pour survivre à un décalage horaire (conséquent ou non), le mieux est de s’y préparer préalablement, dès les jours précédents le voyage, pour profiter à fond de ses vacances. Sur plusieurs jours, Timeshifter va vous proposer un calendrier de choses à faire ou non (boire du café ou arrêter, s’exposer au soleil ou non, faire une sieste, dormir à telle heure…) pour préparer votre corps à un nouveau rythme. Tout cela se fait en fonction de vos habitudes et de votre biorythme.