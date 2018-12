Innovations technologiques : notre quotidien en 2029

Les innovations technologiques d'aujourd'hui pourraient faire notre quotidien de demain. Dans dix ans, aller au travail en drone, habiter dans des maisons plus écologiques ou porter un tatouage connecté nous semblera tout à fait banal. Notre journaliste Quentin Fichet nous décrit les dispositifs high tech, qui pourraient ainsi être vulgarisés d'ici 2029.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.