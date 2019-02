Instagram : la dictature de l'image ?

Plus d'un milliard de personnes dans le monde utilisent Instagram. Son essor inquiète toutefois certains sociologues. Selon eux, il pourrait faire naître une immense frustration chez ses utilisateurs. Le réseau social préféré des 18 à 30 ans en 2018 constitue néanmoins une opportunité commerciale et marketing pour les grandes enseignes.



