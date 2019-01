Instagram : le nouveau record de likes est détenu… par un œuf !

C’est d’ailleurs la seule publication de ce compte, qui aura donc mis à peine plus d’une semaine à pulvériser le précédent record, sans avoir à faire la moindre promesse ni le moindre effort. Car l’ensemble est d’une simplicité enfantine. Un simple œuf bien propre et sans le moindre défaut posé sur un fond blanc.





Un record inattendu, mais une mise en place bien maligne. Les créateurs du compte n’ont en effet pas nourri patiemment leur record dans l’ombre. Ils avaient dès le début tagué sur la photo des comptes très populaires comme les présentateurs de talk-show Jimmy Fallon et Ellen DeGeneres, le Youtubeur sulfureux Pewdiepie, les sites influents Mashable et Buzzfeed ou encore des médias tels CNN, The Daily Mail et The Sun. Autant de soutiens qui ont apprécié et relayé le challenge à grande échelle.





Kylie Jenner a fait preuve d’humour dans la défaite. La businesswoman suivie par plus de 123 millions de personnes a publié une courte vidéo dans laquelle elle fait cuire un œuf au soleil, espérant glaner un nouveau record. En huit heures, elle avait déjà amassé plus de 14 millions de vues et plus de 2 millions de "J’aime".