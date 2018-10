Instagram met au point une intelligence artificielle pour lutter contre le cyber-harcèlement

Tout comme ses rivaux, Instagram n’échappe pas au phénomène du harcèlement en ligne. Le réseau social vient donc d'annoncer le déploiement d’une fonctionnalité anti-harcèlement faisant appel au "machine learning" ("apprentissage automatique", en français) pour détecter automatiquement les tentatives d'intimidation. Cette intelligence artificielle, développée en interne par l'entreprise, sera chargée de passer au crible les images publiées sur la plateforme, ainsi que les commentaires, afin d’y déceler diverses formes de harcèlement.





Les publications offensantes seront envoyées à des modérateurs humains pour effectuer la vérification finale et procéder, éventuellement, à leur suppression. "Ce changement va nous aider à identifier et éliminer nettement plus de messages de harcèlement - et c'est une étape cruciale car de nombreuses personnes qui subissent ou observent des tentatives de harcèlement ne les signalent pas", explique le nouveau responsable d'Instagram, Adam Mosseri, dans un post de blog.