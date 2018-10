Instagram : parents, voici comment bien accompagner vos enfants sur le réseau social

Plus connectés que jamais, les plus jeunes veulent multiplier leur présence sur les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Snapchat, YouTube ou encore Instagram leur servent à retrouver leurs amis, échanger, se faire aimer, féliciter… C’est souvent avec des étoiles dans les yeux et des rêves de popularité (notoriété ?) qu’ils cherchent à s’y inscrire. A travers les réseaux, l’enfant cherche aussi à se construire une identité sociale et cela passe par une exposition de soi dont il ne maîtrise pas toujours les conséquences possibles sur son présent et même son avenir.





Partage de photos de vacances, du quotidien, des amis ou tout simplement pour suivre leurs stars préférées, ils raffolent notamment de ce nouvel espace de créativité et d’expression que représente Instagram. En partenariat avec l’association e-Enfance, le réseau de partage de photos a donc récemment publié un guide des bonnes pratiques à destination… des parents. Car il est important que ceux-ci soient présents pour accompagner leurs enfants dans leurs premiers pas numériques et les aident à aborder certains sujets.