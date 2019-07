Instagram : pourquoi les "likes" ne seront bientôt plus affichés ?

Dans la série Black Mirror, la vie d’une jeune adulte était rythmée par les notes et "J’aime" que lui attribuaient les personnes qu’elle croisait, au point de virer à la dépression. De quoi sans doute inquiéter les responsables d’Instagram. A compter de cette semaine, ils ont en tout cas décidé de tester la disparition des compteurs "J’aime" (like) des publications dans six pays (Australie, Italie, Irlande, Japon, Brésil, Nouvelle-Zélande).





L’annonce avait eu lieu il y a plusieurs semaines par Adam Mosseri, le patron du réseau social, qui voulait ôter un peu de pression aux utilisateurs, de plus en plus soumis à la dictature "du like" qui marque l’approbation d’une vidéo, d’une photo, d’une attitude… d’une représentation en somme ! "Nous voulons que les gens s’inquiètent un peu moins du nombre de "likes" qu’ils obtiennent sur Instagram et passent un peu plus de temps à interagir avec les personnes qui comptent", a-t-il expliqué.