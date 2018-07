Instagram : vous pourrez bientôt supprimer (discrètement) qui vous voudrez

Le célèbre réseau social est donc en train de tester une fonctionnalité permettant aux comptes publics d’accéder à la même possibilité que les comptes privés, à savoir supprimer des abonnés sans qu’ils ne s’en rendent compte. Le but : que la personne supprimée n’ait plus vos photos et vos stories proposées dans son feed d’accueil. Si la personne fait la démarche d’aller sur votre compte en revanche, elle aura accès à votre contenu puisque votre compte reste en public. L’utilisateur supprimé aura également la possibilité de s’abonner de nouveau… Mais cela donne un petit répit, et peut même être l’occasion de faire passer un message, avec plus de tact qu’un blocage sans équivoque.





En attendant que cette fonctionnalité soit officielle et appliquée à tous les comptes publics, vous avez encore la possibilité de feinter l’application. En passant momentanément votre compte public en compte privé, vous pouvez supprimer un abonné, puis repasser en compte public : la suppression sera toujours effective.