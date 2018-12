Arrivée de la 5G, des Gafa encore plus présents... : découvrez le Top 10 des prédictions high-tech pour 2019

On a encore tendance à ne penser à la Chine que comme l'usine du monde, comme l'endroit où l'on fabrique ce que l'Occident a inventé... et on a tort. À voir l'éclosion en quelques années de géants comme Huawei, Xiaomi ou Oppo, rien que sur le marché du smartphone, on comprend bien que nous sommes en train d'observer exactement ce qui s'est passé au Japon dans les années 1970-80, et en Corée dans les années 1990-2000. Fini le simple "Made in China", la prochaine génération de nos gadgets connectés seront "Designed in China", nouvelle puissance technologique qui pourrait dicter la tendance. Et de ce côté-là, 2019 pourrait nous le démontrer.