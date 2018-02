Intelligence artificielle : ces domaines où les machines surpassent (déjà) les humains

Cette fois, plus de doute : aucun humain ne peut aujourd’hui rivaliser face à AlphaGo. Une performance informatique que les experts en intelligence artificielle n’attendaient pas avant dix ou vingt ans. Et pour cause. Le jeu de go peut se dérouler suivant le chiffre faramineux de 10 puissance 600 combinaisons différentes. Infiniment plus que les échecs et ses 10 puissance 120 possibilités. Pour s’en sortir dans une telle complexité, AlphaGo a utilisé le deep learning.