Internet : 20.000 câbles sous les mers pour faire transiter les données

Au nord d’Arcachon (Gironde), un nouveau câble sous-marin, financé par Orange en partenariat avec le géant américain Facebook, doit entrer en service début 2022. Il deviendra alors le point d’accès le plus rapide de l’Hexagone. Long de 6.800 kilomètres, il s’étend jusqu’aux côtes américaines et n’attend plus qu’à être raccordé à notre réseau. "L’opération consiste à tirer le câble sous la plage pour le faire arriver de l’autre côté de la dune", explique Carine Romanetti, responsable de la stratégie des câbles sous-marins chez Orange. A cause de la météo, son installation a dû être reportée au printemps.

Sans eux, Internet tel que nous le connaissons n’existerait pas. Quelque 1,2 million de kilomètres de câbles de télécommunication, l’équivalent de trois fois la distance entre la Terre et la Lune, tapissent le fond des océans. C’est à l’intérieur de ces gros tuyaux que transitent aujourd’hui 99% du trafic mondial, Internet comme téléphone. Les données y voyagent à la vitesse de la lumière, propulsées par des lasers grâce à la technologie de la fibre optique, avant d’être redispatchés vers nos appareils électroniques via les antennes-relais installées sur la terre ferme.

L’installation de ce câble transatlantique, dont le coût est estimé à 250 millions d’euros, a pris deux mois. Il a traversé l’Atlantique à bord d’un navire-câblier et gît à des profondeurs abyssales dépassant par endroit les 6000 mètres. Pour résister à de telles conditions, il est recouvert d’un alliage de cuivre, d’acier et de bitume. "En plus de la profondeur, il peut y avoir des zones de pêche, des chalutiers et des ancres qui viennent racler le fond marin. Le câble doit être capable de résister à toutes ces conditions", explique Thomas Lecointe, responsable de production chez Alcatel Submarine Networks à Calais, où est basée l’une des trois entreprises dans le monde spécialisés dans l’installation et la maintenance des câbles sous-marin.

La pose et l'exploitation des câbles sous-marins a longtemps été l'apanage de grands opérateurs télécoms réunis en consortiums. Mais les géants d'internet en deviennent les nouveaux bâtisseurs en raison notamment de l'explosion des flux de données transitant entre l'Europe et les Etats-Unis. L’opérateur tricolore sera propriétaire du câble présent dans les eaux territoriales françaises. "Compte tenu des enjeux stratégiques et de la souveraineté nationale liée aux câbles sous-marins, Orange doit continuer (...) de développer ses infrastructures pour connecter la France à d'autres continents", explique le directeur des réseaux internationaux d'Orange, Jean-Luc Vuillemin, cité par l'AFP.