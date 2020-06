Un avion neutre en 2035 ? "C'est totalement réaliste", selon l'aviateur Bertrand Piccard

LCI : Un avion neutre pour 2035, est-ce que cela vous paraît réaliste ?

Bertrand Piccard : C'est totalement réaliste. Je suis très enthousiaste depuis l'annonce du gouvernement français d'accélérer le calendrier pour aboutir à un avion neutre en 2035, et non plus en 2050. Avec la prise de conscience de la crise environnementale, c'est le moment idéal pour être aussi ambitieux en pensant l'aviation de demain. Et pour les septiques, je rappelle qu'au moment où les frères Wright travaillaient sur leur premier avion, tout le monde leur disait que ce serait impossible, jusqu'au premier vol en 1903.

Qu'est-ce qu'on appelle un avion neutre ?

Cela désigne un avion qui fonctionne avec l'énergie électrique et il existe principalement deux technologies. Soit que l'avion embarque des batteries qui sont rechargées lors des escales. Soit qu'il utilise des piles à combustible à l'hydrogène. Il existe déjà des appareils capables de voler deux heures entièrement à l'électricité.

N'y-a-t-il pas le risque qu'un plan aussi massif de 1,5 milliard d'euros "accouche d'une souris" ?

Je ne le crois pas. Les technologies sont déjà là et ne demandent qu'à être développées et soutenues. Les entreprises du secteur seront moins frileuses pour investir car ce plan de soutien fera apparaître un nouveau marché : celui de l'avion propre. Sans oublier toutes les start-up qui pourront se lancer. Et il y a de nombreux emplois à la clé.

Vous évoquez également l'importance de la réglementation...

L'ambition technologique affichée aujourd'hui par la France devra s'accompagner d'une ambition réglementaire. Pour encourager le marché à changer au profit d'avions plus propres, continuer à voler en polluant devra être plus cher. Pour cela, on peut envisager une taxe sur les billets pour compenser les émissions par exemple. Il ne faut pas oublier que le développement de la voiture électrique a longtemps été balbutiant à cause d'une réglementation trop favorable aux voitures polluantes.