iOS 12 est disponible en beta pour votre iPhone : qu'allez-vous y trouver ?

On attendait à Google Hangout depuis plusieurs années sur iPhone. Il arrive enfin. A vous les conversations vidéo avec plusieurs interlocuteurs sur iPhone et iPad. Et Apple n'y va pas à la légère : FaceTime pourra supporter jusqu'à 32 utilisateurs en simultané. Votre écran va être rempli des images de vos contacts, mais celui qui parle apparaîtra en plus gros. Vous pourrez même basculer d'une discussion de groupe via iMessage en appel vidéo sur FaceTime, intégrer ou quitter la conversation en cours de route, ajoute des filtres, stickers, Animoji et Memoji en cours de conversation. Il sera possible d'utiliser l'appel groupé sur iOS comme sur macOS.