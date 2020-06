iOS 14 dévoilé : quoi de neuf dans la prochaine mise à jour de votre iPhone ? Tim Cook ouvrant la keynote de la conférence WWDC 2020

KEYNOTE - Pour l’ouverture - forcément un peu particulière - de sa conférence dédiée aux développeurs, Apple a comme attendu levé le voile sur la prochaine version du système des iPhone. Au menu, plus d’intelligence, et des moyens simples pour gérer la somme de nos applications.

Tim Cook mis à part, l’auditorium Steve Jobs était vide. Covid-19 oblige, la conférence développeurs d’Apple a du s’adapter. Cette année, ni keynote en public, ni ateliers présentiels, mais une conférence 100% en ligne. Bon point: plutôt que de tourner sa keynote face à une salle sans spectateurs, Apple a ramassé l’événement dans une vidéo de moins de deux heures, plus dense que la version scénique habituelle. Il faut dire que si la conférence n’a pas été l’occasion de lancer de nouveaux appareils, Apple avait beaucoup de choses à nous montrer, à commencer comme chaque année par toutes les nouveautés promises pour la prochaine version de son système mobile, un iOS 14 attendu pour la fin de l’été, en même temps que le prochain iPhone.

Pluie de nouveautés dans iOS 14

Quelques exemples de nouveautés dans l'interface d'iOS 14, nouvelle version du système mobile d'Apple

Dans la liste des nouveautés majeures, d’abord, beaucoup de praticité, et des ajouts inspirés d’Android que l’on attendait depuis longtemps. Ainsi, Apple se lance enfin avec appétit dans les widgets, ces pastilles qui affichent à l’écran infos et conseils venus des applications. Plus besoin d’ouvrir la météo ou votre agenda chaque matin, installez juste le widget des deux applications pour afficher l’information dont vous avez besoin. Idem pour les cours de Bourse, vos itinéraires, la musique, les photos… et toutes les applications qui voudront à leur tour en tirer partie. Des widgets que l’on peut désormais intégrer à son écran d’accueil. Si vous hésitez au moment de décider de quels widgets vous avez besoin sur votre écran d’accueil, iOS 14 propose une solution: le “Smart Stack Widget”, un widget qui affichera automatiquement les données que le système juge les plus pertinentes selon le contexte, le moment de la journée ou l’endroit où vous vous trouvez, en apprenant aussi de vos habitudes au quotidien. Malin.

Un coup de “Marie Kondo” sur vos pages d’applications

Autre souci récurrent qu’iOS 14 veut régler: la jungle de nos icônes d’applications, qui remplissent page après page de l’écran d’accueil. Cela fait longtemps que le système permet de ranger ses icônes par groupe, il sait même suggérer un nom pour chacun d’entre eux, mais cette fois iOS passe à l’étape supérieure. Grâce à App Library, les applications peuvent se grouper et s’organiser automatiquement, on peut retirer des pages entières d’icônes pour aboutir à une bibliothèque pré-organisée, de toutes sortes de façons. On peut ainsi retrouver un tri alphabétique de toutes ses applications, ou voir s’afficher un groupe des dernières applications installées sur l’iPhone, ou encore celles que l’on utilise le plus souvent en ce moment. On pourra également compulser des groupes pré-rangés d’apps triées selon des genres et des thématiques, pour les jeux, la productivité, les réseaux sociaux, le divertissement et tout le reste.

Picture in picture, et un Siri moins envahissant

Parmi les innovations moins que vous ne verrez pas du premier coup d’oeil, deux qui concernent ce qui se passe à l’écran. Ainsi, on pourra désormais regarder une vidéo dans l’application qui l’a lancée, la passer en plein écran, ou désormais l’afficher dans une fenêtre plus petite, une incrustation qui restera au premier plan quelle que soit l’application active, une petite fenêtre que l’on pourra déplacer à volonté, pour continuer une tâche en gardant un oeil sur la vidéo. Ca manquait. Siri aussi saura désormais se faire plus discret. Quand vous ferez appel à l’assistant vocal, il pourra lancer directement l’application demandée, ou afficher sa réponse à une requête dans une petite fenêtre, plutôt que de monopoliser toute la surface d’affichage. Un design plus compact et bienvenu, le plein écran n’ayant plus grand sens. Toujours au rayon vocal, iOS aura désormais une application de traduction en temps réel, à utiliser seul en mode portrait, ou à deux en mode paysage, la conversation continuant en deux langues, chacune dans une moitié de l’écran. Là encore, les utilisateurs venus d’Android ne seront pas dépaysés.

Des messages mieux rangés, et Covid-compatibles

Enfin, parmi les applications qu’on utilise le plus souvent sur iOS, Messages aussi prend un petit coup de frais. Plutôt que de ne voir ses conversations classées que par ordre chronologique, on pourra choisir d'épingler une conversation en haut de la liste, pour la retrouver du premier coup d'oeil. Beaucoup de nouveautés aussi du côté des Memojis, ces petits avatars animés personnalisables, mais surtout un accessoire de choix: votre Memoji pourra désormais porter un masque chirurgical. Une nouveauté probablement faite pour durer.