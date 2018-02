iPad, iPhone, Macbook… Et si Apple lançait de nouveaux produits dès mars ?

La cadence pourrait reprendre dès 2018. Pour rappel, en 2015, Tim Cook et les siens avaient profité du mois de mars pour officialiser le lancement de l’Apple Watch première du nom et le tout nouveau MacBook (le modèle avec écran de 12 pouces et un seul port USB Type C). Un an plus tard, c’est l’iPhone SE qui avait fait son apparition. Si la rentrée 2016 avait été ponctuée par deux keynotes pour les iPhone (septembre) et les MacBook Pro (octobre), la presse et les fans n’avaient donc rien eu à se mettre sous la dent au printemps dernier, Apple réservant ses annonces pour la conférence des développeurs WWDC en juin (HomePod, iPad Pro 10,5 pouces, MacBook 2017 et iMac).





Alors, avec le flot de rumeurs circulant depuis plusieurs mois, nombreux sont ceux qui entrevoient des annonces pour le mois prochain. Pourquoi ? Parce que beaucoup trop de produits ont été délaissés ces derniers temps par Apple (Mac mini en tête). Parce que la firme est quelque peu malmenée depuis peu par des ventes d’iPhone pas aussi hautes qu’elle l’imaginait en lançant son iPhone anniversaire des 10 ans couplé à deux iPhone 8 – même si le chiffre d’affaires a fait un bon. Parce que mars marque aussi la fin de l’exercice fiscale et susciter de nouveau l’intérêt avec des produits new look pourrait rassurer les actionnaires tout en emballant les utilisateurs.





Et Apple a dans sa besace de quoi dégainer du lourd. Le site taiwanais DigiTimes a ainsi appris auprès de fournisseurs que des productions d’iPad, MacBook et Apple Watch n’allaient pas tarder à être lancées. Une source indique même qu’un fabricant d’adaptateurs doit traiter des commandes pour des iPhone, iPad et MacBook de dernière génération pour mars 2018. Mais le site n’a pas toujours brillé pour la fiabilité de ses informations.