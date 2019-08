Nouveau nom, appareil photo, design… A quoi s'attendre pour les prochains iPhone de septembre ?

Comme depuis deux ans et l’intronisation de l’iPhone X au côté des iPhone 8, puis l’an dernier avec les iPhone XS, XS Max et XR, on attend trois déclinaisons de smartphone avec le design d’écran quasi intégral et la célèbre encoche maison. On trouverait à nouveau un appareil "entrée de haut de gamme" pour succéder à l’iPhone XR. Il serait moins doté que ses deux acolytes plus performants, héritiers des iPhone XS et XS Max.





Du côté des tailles d’écran, on resterait sur des dimensions similaires : un écran OLED de 5,8 pour le nouvel "iPhone XS", 6,1 pouces mais avec une dalle LCD pour l’iPhone XR 2019 et toujours une version Max avec un écran OLED de 6,5 pouces.