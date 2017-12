iPhone bridés : la concurrence se délecte des déboires d’Apple

Et Samsung n’est pas le seul à se réjouir. LG aussi a fait part de son commentaire face aux critiques d’obsolescence programmée dont fait l’objet Apple. "LG ne l'a jamais fait, ne le fera jamais! Nous nous soucions de ce que nos clients pensent", souligne l’autre constructeur coréen au site spécialisé.





Avant les deux géants asiatiques, HTC et Motorola avaient également indiqué qu’ils ne cherchaient pas à ralentir le processeur de leurs smartphones pour préserver les batteries plus anciennes. Les deux entreprises avaient indiqué à The Verge qu’elles n’utilisaient pas les mêmes pratiques de ralentissement de téléphone qu’Apple pour limiter les performances du processeur. "Ce n’est pas quelque chose que nous faisons", a confié un porte-parole de HTC.





Apple a présenté ses excuses jeudi soir et s'est engagé à baisser le prix de ses batteries de remplacement durant un an.