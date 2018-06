WWDC 2018 : 10 nouveautés à ne pas manquer sur le prochain iOS 12 d'Apple

On ne cessera de répéter à quel point Siri est encore en retard en tant qu'assistant vocal par rapport à Google Assistant ou Amazon Alexa. Mais en termes de soutien digital pour les actions du quotidien, Siri se comporte plutôt pas mal. Et avec iOS 12, il va même aller encore plus loin. Car Apple lui a ajouté Shortcuts (Raccourcis en français) qui va le rendre encore plus intelligent et personnalisable. Siri va désormais être capable d'effectuer des suggestions plus pointues en fonction de votre localisation, l'heure, vos rendez-vous enregistrés ou présents dans vos mails, vos notifications et la façon dont vous interagissez avec. Il vous proposera même de prévenir en cas de retard détecté. Vous pourrez créer des commandes vocales basées sur des applis compatibles (voyage, restaurant, parking…). Siri apprend de vos habitudes et routines pour parfaire son utilisation. Vous avez l'habitude de vous arrêter prendre un café sur le chemin du travail, Siri le comprend et pourra vous rappeler de vous arrêter, suggérer un système de paiement voire un lieu. Et puis Siri va aussi enrichir ses connaissances en people, nourriture, sports automobiles, etc.