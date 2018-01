iPhone ralentis : les batteries en rupture de stock dans certains Apple Store, voici les délais d'attente

Il fallait s’y attendre. Après avoir abaissé considérablement le prix de ses batteries, Apple doit faire face à un afflux de clients souhaitant profiter de l'offre de remplacement de la batterie d'origine. Résultat, certains stocks sont insuffisants et les temps d'attente s'allongent. Il fallait s’y attendre. En décembre, la marque à la Pomme a fini par admettre qu'une mise à jour bridait volontairement les performances des iPhone 6, 6S, SE, 7 et 7Plus afin de préserver les batteries vieillissantes et propose, depuis le début de l'année, à tous les propriétaires de ces modèles la possibilité de remplacer la batterie d'origine de leur téléphone.





L'opération, qui court jusqu'au 31 décembre 2018, n'est facturée que 29 euros au lieu de 89 euros habituellement. A Paris et en région parisienne, le délai d’attente est actuellement d'une semaine à dix jours, indique le service d'assistance Apple Care, joint par LCI. "Face à l'impossibilité du Genius Bar de satisfaire tous les clients, nous avons mis en place un système de file d'attente. Nous recevons chaque semaine de nouveaux stocks de batterie d'iPhone. Une fois la batterie arrivée en magasin, nous contactons le client. Une fois de retour en Apple Store, ce dernier paye 29 euros, donne son iPhone au technicien, et le récupère une demi-heure plus tard avec une batterie toute neuve."