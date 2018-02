iPhone X et iPhone 7 : un problème d’affichage détecté sur certains modèles

Mauvaise nouvelle pour certains possesseurs d’iPhone 7 et d’iPhone X. Un bug a été repéré par le Financial Times qui s’avère particulièrement gênant : il empêche les utilisateurs… de décrocher ! Un dysfonctionnement quelque peu problématique pour les smartphones d’Apple et notamment son tout dernier modèle, fer de lance de sa gamme, l’iPhone X.





Sur les forums d’Apple, des centaines de propriétaires de l’iPhone des dix ans ont fait part de leur problème et de l’incapacité de tout simplement décrocher quand un appel arrive. "Chaque fois que je reçois un appel entrant sur mon iPhone X, la sonnerie retentit, mais l’affichage se fait au bout de 6 à 8 secondes", raconte un utilisateur sur le forum de la marque à la pomme, dans un message repéré par le Financial Times.





Et l’iPhone X, dont les multiples innovations technologiques (reconnaissance faciale, écran Super Retina recouvrant quasiment toute la surface, processeur puissant….) se monnayent néanmoins à partir de 1159 €, n’est pas le seul concerné. L’iPhone 7 présente aussi quelques désagréments techniques.