Irwan Bello, de Centrale Paris à l'intelligence artificielle de Google

Ils sont arrivés en Californie avec l'espoir de décrocher une nouvelle vie, de changer le monde. Aujourd'hui, ils occupent des postes de prestige chez les géants de la Tech, sont reconnus pour leur talent et leur créativité, ont mis sur pied des start-up révolutionnaires. Gros plan sur ces Français qui réussissent dans la Silicon Valley. Cette semaine : Irwan Bello, chercheur au sein du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Google.





Installé à San Francisco depuis deux ans, ce Français de 26 ans est un ancien élève de l’Ecole Centrale. Après des études de mathématiques et de statistiques, il s'est tourné vers l’intelligence artificielle et le traitement des données. En 2014, il intègre la prestigieuse université de Stanford pour un Master en Science des données. "A Stanford, un Master coûte environ 50.000 euros. Sans mes deux bourses d’études, je n’aurais pas pu suivre une telle formation", précise-t-il.





Sur les bancs de ce paradis pour génies sont passés des scientifiques et ingénieurs de renoms, tels que Jerry Yang et David Filo (Yahoo!), Sergey Brin et Larry Page (Google), ou encore Kevin Systrom et Mike Krieger (Instagram). A Stanford, Irwan Bello s'est formé à la technologie du deep learning (en français, on parle d'apprentissage profond). "C'est un système d'apprentissage, basé sur des réseaux de neurones artificiels, qui permet à une machine, par exemple, de reconnaître le contenu d’une image ou de comprendre le langage parlé", explique le chercheur français.





En 2016, à sa sortie de Stanford, Irwan Bello a intégré les équipes du laboratoire de recherche en intelligence artificielle Google Brain. "Mon travail consiste à rédiger et lire des articles scientifiques. A formuler des hypothèses, puis à les éprouver en conditions réelles, dans le but in fine d’améliorer les services de Google grâce à l'intelligence artificielle", confie-t-il.