iTunes n’est plus : que vont devenir vos contenus musicaux ?

TUTO – En déployant macOS Catalina, le nouveau système d’exploitation de ses ordinateurs, Apple dit aussi au revoir à iTunes, son célèbre lecteur multimédia qui fit entrer la musique dans l’ère numérique. Des millions d’utilisateurs du logiciel, qui permettait de stocker toute sa bibliothèque musicale, vont donc voir leurs habitudes être chamboulées. Comment savoir si vous êtes concernés ?

En juin, la présentation de macOS Catalina lors de la conférence des développeurs WWDC avait signé l’arrêt de mort d’iTunes. Le lancement effectif cette semaine du nouveau système d’exploitation des Mac, MacBook et autres iMac l’a définitivement enterré. "Adieu lecteur musical, les fans d’Apple t’auront beaucoup aimé", pourrait être son épitaphe. Mais pas sûr que le logiciel soit vraiment regretté, tant il était devenu un fourre-tout au fil du temps. Né en 2001, iTunes a fait les belles heures financières d’Apple avec la vente et le téléchargement de musique. Ce lecteur multimédia a marqué l'entrée de l'ordinateur (Mac et PC confondus) dans l'ère du numérique. Au point d’en devenir central en connectant les appareils automatiquement, dont l'iPod sorti dans la foulée pour porter l'offre musicale de la firme à la pomme, et en remplissant ordinateurs, iPhone, iPad et autres produits de musique. Progressivement, iTunes a commencé à se diversifier, ajoutant les livres audio, les podcasts, les séries TV ou encore films à acheter ou louer… Bref, tout un tas de services supplémentaires qui ont fini par alourdir le logiciel et à le rendre peu lisible. Résultat : Apple a donc tout simplement décidé de supprimer nominativement iTunes de macOS Catalina. Mais que va donc devenir votre bibliothèque musicale ?

Si vous faites la mise à jour macOS Catalina

Les contenus précédemment stockés dans iTunes sont à présent dispatchés entre les applis Podcasts, Apple Music et Apple TV app. Votre bibliothèque de musique téléchargée, streamée ou ajoutée ira donc dans Apple Music. L’iTunes store est quant à lui désormais à disposition dans la barre latérale pour acheter et télécharger des titres ou albums. La synchronisation des appareils se fera désormais depuis le Finder et le cloud via iTunes Matc, qui permet d'accéder à sa bibliothèque sur tous les appareils. Bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient lassés de voir systématiquement iTunes s'ouvrir dès que vous raccordiez un appareil à votre Mac ou PC, toutes les synchronisations de vos appareils et mises à jour se feront désormais via le Finder. Ne supprimez cependant surtout pas votre bibliothèque iTunes car l’appli Apple Music va donc désormais en lire le contenu. Vous risqueriez de tout perdre. Les pochettes des albums vont, elles, progressivement toutes se télécharger.

Apple Music dans macOS Catalina − APPLE

Si vous choisissez de rester sous macOS Mojave ou une version précédente

Aucune inquiétude à avoir. iTunes et son store ne bougeront pas. Vous pouvez les utiliser comme d'habitude. Mais vous ne devriez plus avoir de mises à jour à l’avenir.

Sur iPhone et iPad

Depuis son lancement, Apple Music permet d’écouter la musique téléchargée depuis son ordinateur ou pris par abonnement. iTunes Store est une appli séparée pour pouvoir acheter des titres. Si vous êtes sous la dernière version d'iOS ou iPadOS, et évidemment de macOS, la synchronisation de la bibliothèque se fait automatiquement. Si vous l'aviez désactivée, vous pouvez aller dans Réglages/Musique pour l'activer.

Apple Music − APPLE

Si vous êtes sous Windows (PC et tablettes)

Pas d’inquiétude pour le moment. Le logiciel iTunes reste accessible en l’état sur votre PC ou tablette sous Windows 10. Il est encore téléchargeable sur le Microsoft Store. Vous pourrez donc toujours y lire vos morceaux de musique, en ajouter, en télécharger, etc. Apple n’a en effet pas annoncé sa fin. Mais pas sûr non plus que la firme californienne ait envie de déployer des mises à jour que pour les seuls utilisateurs Windows... Avec l’iTunes Store toujours présent, cela reste néanmoins une manne financière non négligeable, même à l’ère du streaming.

Si vous avez un smartphone ou une tablette Android

Vous n’avez toujours pas accès à iTunes et ce n’est donc pas près d’arriver ! Mais vous pouvez déjà accéder à Apple Music en téléchargeant l'appli dans le Play Store et vous créer un compte.

A noter enfin que la bibliothèque support d’Apple permet encore de télécharger les anciennes versions d’iTunes pour Mac et PC .