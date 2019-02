"Je suis un hacker qui a piraté vos appareils" : attention, les tentatives d’arnaques par mail se multiplient

Dans son courrier de menace, le pseudo-hackeur propose notamment une adresse où il somme sa cible de payer en bitcoin "sous 48 heures". Faute de quoi, il affirme qu’il enverra les enregistrements "à tous les contacts".





Un seul conseil à donner si vous recevez ce message : ne rien faire et l’envoyer directement à la poubelle. "On ne paye jamais. On ne répond pas au mail, on fait un signalement sur Pharos (ndlr : la plateforme du ministère de l'Intérieur dédiée à la traque des contenus illicites circulant sur internet) avec les adresses mail et l'adresse bitcoin", explique François-Xavier Masson. Autre conseil : vérifier ses mots de passe et de les changer.