Super Mario va signer son retour au cinéma

Un quart de siècle plus tard, Mario va revenir au cinéma. Le Wall Street Journal avait été le premier à sortir l’information en novembre dernier. Le quotidien américain avait expliqué que Nintendo était prêt à donner une seconde chance à son héros emblématique en offrant l’adaptation de ses aventures à Illuminations Entertainment, et plus précisément au studio français Mac Guff responsable notamment de Moi, Moche et Méchant et des Minions. Histoire de ne pas être décontenancés, les fans de Super Mario le retrouverait cette fois dans un film d'animation.