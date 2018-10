Red Dead Redemption II : de nouvelles images du jeu le plus attendu de l’année

Le jeu se déroule même 12 ans avant le premier opus. Les hors-la-loi se retrouvent traqués par des chasseurs de prime et des agents fédéraux après un braquage qui a mal tourné. La seconde vidéo publiée (voir ci-dessus) dévoile ce qui attend les joueurs, entre montagnes enneigées et plaines désertiques. A la première ou à la troisième personne, ils pourront braquer des trains, affronter des bandes rivales, échanger des tirs ou faire la loi dans un monde où les interactions seront importantes.





Déjà créateur également de la saga GTA, le studio Rockstar Games laisse encore sa patte avec la même mécanique de jeu que dans GTA V : de nombreuses activités parallèles (parties de poker, jeu de tir, course-poursuite à cheval cette fois, etc.), des mécaniques de tir (baptisées Sang Froid) pour les scènes de combat et beaucoup de personnalisation de son personnage (vêtement, coiffure, rasage, etc.). La faune et la flore sont aussi un élément déterminant et représenteront de multiples dangers dans de grands espaces à explorer pour progresser dans un jeu qui semble bien parti pour occuper encore quelques dizaines d’heures.