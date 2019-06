Jeux, prix, configuration… Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google, débarquera en novembre

Et on a désormais une gamme de prix. Deux types d'abonnement ont été dévoilés :

- Stadia Base : offre gratuite. Vous achetez les jeux à l'unité dans le store, vous en profitez en résolution 1080p maximum et son stéréo, quel que soit votre débit internet. Mais aucun autre avantage et des contours qui restent à définir au niveau du modèle économique (les jeux seront-ils plus chers que les versions dématérialisés ou boîtiers pour console pour compenser ?) L'abonnement gratuit ne sera pas accessible avant 2020.





- Stadia Pro : 9,99 euros par mois. Elle permet de jouer avec une résolution 4K (60 ips), du son surround 5.1, d'acheter des jeux à l'unité et d'obtenir des jeux supplémentaires gratuits (remise sur l'achat de jeux). La meilleure alternative pour profiter pleinement de la puissance du service. En revanche, on ne sait pas si l'abonnement comprendra une liste de jeux accessibles gratuitement à la façon d'un Xbox Game Pass ou PlayStation Now ou si c'est la qualité du service (4K HDR) qui se monnaye.





Stadia démarre avec une offre de précommande pour les plus enflammés, baptisée Stadia Founders. Ils auront le droit d'être les premiers joueurs du service en novembre après avoir déboursé 129 euros pour obtenir la manette Stadia exclusive bleu nuit. Le pack Founder inclut aussi un Chromecast Ultra pour jouer sur leur TV en Ultra HD 4K et HRD, ainsi qu'un accès à Stadia Pro pendant 3 mois (avec aussi Destiny 2 gratuit). Cette offre vous permettra aussi d'offrir un Pass Buddy de 3 mois d'accès Pro à un ami et de choisir votre pseudo en avance.





Google précise qu'en cas d'arrêt de l'abonnement Stadia Pro, les jeux restent votre propriété et il sera toujours possible d'y jouer via la plateforme avec l'offre gratuite. A noter aussi que les manettes Stadia classiques coûteront 69 euros, un peu plus que celles de consoles classiques qui seront compatibles avec la plateforme.