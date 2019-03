Jeux vidéo, conduite, loisirs… on a testé les possibilités de la 5G

Parmi les usages les plus évidents et les plus matraqués durant quatre jours, il y a surtout la vidéo, que ce soit pour les loisirs (retransmission TV notamment) ou la smart city (caméra de surveillance, échange d'informations, etc.). On a ainsi pu en voir une démonstration chez LG, via un appareil baptisé LG Dual Screen offrant un second écran à un smartphone. Sur l'écran principal, la vidéo d'un programme sportif ou musical. Sur le second, la possibilité de choisir le flux secondaire et en temps réel qui nous intéresse (gros plan sur une ou plusieurs chanteuses d'un groupe lors d'un concert, vision à 360° modulable d'un parcours de golf ou plan large d'un match de baseball avec possibilité de suivre la balle frappée, de choisir un angle de vue différent dans le stade. Tout se fait de manière fluide et c'est là le véritable gain.