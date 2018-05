VIDEO - Xbox dévoile sa manette adaptative pour faire oublier le handicap

Tout cela permettra de personnaliser l'expérience vidéoludique des personnes à mobilité réduite et de combler le déficit qu'elles pouvaient rencontrer face à des valides. "Personne ne veut être le pire membre d'une équipe, tout ça parce qu'il n'a pas les mêmes armes, les mêmes facilités car il est handicapé. Alors, on joue seul, on s'isole et se désociabilise", raconte avec un fond de vécu Solomon Romney, habituel spécialiste apprentissage chez Microsoft Stores, mais aussi joueur handicapé et qui a fait partie du groupe de travail. Il se félicite d'ailleurs d'avoir aidé à mettre au point un accessoire simplissime qui lui permet de jouer à égalité en ligne et de prendre de nouveau du plaisir.





Pour tout joueur handicapé, la manette adaptative Xbox présente plusieurs atouts. Elle est personnalisable selon ses besoins, s'utilise avec n'importe quel jeu tournant sur la Xbox One ou un PC. Que ce soit FIFA, Call of Duty, Minecraft ou les prochains blockbusters, tous seront à la portée de n'importe quel joueur. Pour David Combarieu, fondateur du projet HandiGamer qui conçoit des manettes selon les handicaps et besoins de joueurs de manière artisanale, la Manette adaptative va être d'un précieux soutien. "C'est sa partie configuration personnalisable qui est un véritable plus. Et le fait aussi de pouvoir la fixer sur n'importe quel support comme un fauteuil roulant, un socle au sol ou devant soi", apprécie-t-il. "Certains jeux qui n'ont pas de contrôles modifiables, et qui sont difficile du coup pour les personnes handicapées, vont tout de suite devenir plus jouable avec la manette."