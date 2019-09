Journée de la langue des signes : StorySign, une application pour aider les enfants sourds à lire

LECTURE 2.0 - A l’occasion de la 2e Journée internationale de la langue des signes qui a lieu ce 23 septembre, StorySign, l’appli d’aide à l’apprentissage de la lecture pour les enfants malentendants, arrive sur tous les smartphones iOS et Android. Conçue par Huawei, cette application gratuite traduit des œuvres littéraires sélectionnées pour les plus petits.

L’histoire du soir. Un rituel auquel tous les parents sont confrontés. Mais qui n’est pas forcément facile pour tous les enfants, notamment ceux qui sont malentendants. Selon l’Union européenne des sourds, on dénombre 32 millions d’enfants sourds dans le monde et nombreux sont ceux qui n’ont pas accès à des ressources pratiques pour apprendre à lire. Et cela s’explique aussi sans doute par le fait que 90% d’entre eux sont nés de parents entendants, pas forcément au fait des moyens pour les accompagner dans leur apprentissage. La technologie peut être une solution.

"Les outils éducatifs sont essentiels lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux manques de ressources pour faciliter l’apprentissage de la lecture chez les personnes sourdes en France", ajoute Ronit Laquerrière-Leven, vice-présidente de la Fédération Nationale des Sourds de France, appréciant que cette appli puisse permettre "une plus grande accessibilité (…) pour aider les enfants sourds à profiter eux aussi d’une belle histoire." StorySign se veut avant tout un soutien dans la phase de lecture et une ouverture au monde des livres, pas un moyen d’apprentissage, rappelle-t-on du côté de Huawei.

L’appli compte une bibliothèque en création. Pour le moment, près d’une soixantaine de livres sont disponibles en 13 langues et selon différents types de langues des signes, dont évidemment la langue des signes américaine (ASL), la plus répandue au monde. "Chez Huawei, nous cherchons à utiliser notre technologie pour rendre le monde meilleur, quel que soit l’endroit où vous vivez ou le smartphone que vous utilisez, que ce soit un smartphone Android ou iOS", explique Walter Ji, président Consumer Business Group pour l’Europe de l’ouest. 34 % des personnes qui ont téléchargé StorySign sont devenues des utilisateurs quotidiens, ce qui renforce notre engagement à aider toujours plus d’enfants sourds à apprendre à lire et nous rend très fiers de continuer à développer et déployer plus largement StorySign."

Huawei a annoncé avoir investi 500.000 dollars dans des projets littéraires pour les enfants sourds, dans le cadre d’un partenariat avec l’Union européenne des sourds. C’est ainsi que quatre nouveaux livres sont venus s’ajouter à la liste des titres en français : Il y a un dragon dans ce livre de Tom Fletcher, Au lit, petite licorne ! et Au lit, mon petit monstre ! de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton et Un peu perdu de Chris Haughton.