Applis, vidéo, SMS... Votre usage du smartphone en dit long sur votre âge

Plus surprenant encore que les différences d’usage ou d’opinion entre les plus jeunes et les plus vieux, certains résultats où ados et seniors font cause commune, contre l’avis général des autres générations réunies. C’est le cas face aux précautions à prendre au moment de faire un achat en ligne. A la question "Avez-vous déjà renoncé à un achat parce que vous n’aviez pas suffisamment confiance au moment du paiement ?", les générations intermédiaires, de 25 à 60 ans, répondent massivement oui, à 65% en moyenne. Les moins de 25 ans et les plus de 70 ans n’ont apparemment pas ce genre de soucis, eux sont à peine 30% à avoir déjà reculé au dernier moment. Inconscience de la jeunesse, et insouciance du grand âge ?