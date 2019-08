JournéeduHashtag : il y a 12 ans, le hashtag devenait un signe de ralliement sur Twitter

"Ça vous dirait d’utiliser # (croisillon) pour des groupes. Comme dans #barcamp [message] ?" Et ainsi commença la longue et animée vie du hashtag, ou mot-dièse en français, qui fête ce 23 août ses 12 ans d’existence. S’il a pris sa pleine mesure sur Twitter afin de rassembler les sujets sous une même bannière, le réseau social au petit oiseau n’y est strictement pour rien. Il fut même longtemps réticent à l’idée.





On doit son invention et sa propagation à Chris Messina, un spécialiste du marketing web et utilisateur du réseau, qui trouvait Twitter un peu trop fouillis. A l’été 2007, il eut donc l’idée de proposer un signe de ralliement à l’attention des personnes qui se rendaient à un même événement afin de pouvoir suivre les conversations au milieu des autres messages. Avant l’avènement de l’iPhone et des smartphones, la touche # des claviers téléphoniques pouvait s’avérer pratique et n’était pas utilisée dans les technologies naissantes. Une idée inspirée par le service de chat populaire à la fin des années 1990, IRC, qui l’utilisait pour créer et classer des groupes de discussion.