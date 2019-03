Kalashnikov dégaine son drone kamikaze

Avec ses 120 centimètres de large et un petit moteur électrique, le drone peut embarquer une charge explosive de trois kilos environ, qu'il pourra acheminer jusqu'à sa cible, en trente minutes, jusqu'à 70 kilomètres de distance. Kub vole assez haut pour rester discret, puis fond en piqué sur son objectif. Comme un missile, certes moins rapide, mais beaucoup plus simple à mettre en oeuvre, beaucoup plus discret aussi. L'attrait du système tient à sa légèreté, pas seulement celle du drone, mais aussi celle du lanceur qui l'accompagne, une petite remorque que l'on peut attacher à un 4x4.