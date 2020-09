Nouveaux iPad, Apple Watch Series 6... Ce qu’il faut retenir de la keynote d’Apple

Et désormais, avec la configuration watchOS 7, il n'est plus nécessaire de posséder un iPhone pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'Apple Watch. "Aux membres de la famille qui ne possèdent pas d’iPhone, l'Apple Watch propose un ensemble complet de fonctionnalités qui leur permettront de communiquer avec leurs proches, être plus actifs et se protéger, explique Jeff Williams, Chief Operating Office d’Apple, dans un communiqué paru le 15 septembre. Grâce à la configuration familiale, nous sommes ravis d'étendre ces fonctionnalités à toute la famille, afin que chacun puisse gagner en indépendance et mener une vie plus saine."

Autre nouveauté : Apple One, un abonnement aux plateformes de streaming, de musique et de jeu vidéo d'Apple, ainsi qu'à son service de cloud (informatique à distance). Le service de base sera lancé cet automne à partir de 14,95 dollars par mois dans une centaine de pays, aux côtés d'un forfait famille (19,95 dollars par mois). Un forfait premium (29,95 dollars par mois), qui inclura Fitness et Apple News, la plateforme d'actualité de la marque, sera lui lancé en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. "Avec Apple One, vous pouvez accéder au meilleur du divertissement Apple grâce à tous vos appareils préférés et avec un seul abonnement", a décrit Eddy Cue, responsable des services et des logiciels informatiques de l'entreprise.