Nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max : le jeu des 7 différences

DÉCRYPTAGE – Comme depuis 2017, Apple a dévoilé mardi soir trois iPhone, à des prix très différents, lors de sa keynote de rentrée qui a eu lieu en Californie. De l’iPhone 11 à l’iPhone 11 Pro Max, les 450 euros d’écart sont-ils justifiés ? LCI a pu essayer les trois modèles et s'est prêté au jeu des sept différences pour que vous puissiez savoir lequel est fait pour vous.

C’est désormais "trois sinon rien" chez Apple quand on parle d’iPhone. Pour sa keynote de rentrée qui a lieu mardi soir à l’Apple Park de Cupertino (Californie), la marque à la pomme a présenté l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Trois smartphones qui présentent un sacré air de famille, sans être pourtant logés à la même enseigne. Comment savoir lequel est fait pour vous ? LCI vous donne les clés pour comprendre.

On prend les mêmes et on recommence. L’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont sur le papier les dignes successeurs de l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Ils ont gardé les mêmes gabarits et on retrouve respectivement une diagonale d’écran de 6,1 pouces, 5,8 pouces et 6,5 pouces. Les dimensions sont également rigoureusement les mêmes que celles du millésime précédent. Et comme pour les versions de 2018, l’iPhone 11 arbore un écran LCD avec des bordures plus épaisses quand ses comparses ont le droit à la qualité supérieure, l’OLED. Baptisée ici Super Retina XDR), elle assure aussi une moins grande consommation énergétique.

Si vous prenez chaque iPhone séparément, vous ne percevrez pas immédiatement la différence de qualité, l’écran de l’iPhone 11 étant de bonne facture. Mis côte à côte, on constate néanmoins que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max présentent une meilleure résolution, un meilleur contraste et un meilleur rendu des couleurs.