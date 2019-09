Keynote Apple : nouveaux Iphone, mais aussi autres produits, à quoi s'attendre ce soir ?

Après le Samsung Galaxy Note10, c’est au tour d’Apple de faire sa rentrée. La firme californienne organise sa conférence ce mardi 10 septembre au Steve Jobs Theater de son Apple Park de Cupertino à 10h (19h heure de Paris, à suivre en direct sur LCI.fr).





Et l'invitation reçue fin août, toujours riche en informations sur ce qui devrait nous attendre, promet de l'innovation et de la couleur. Sans doute pour les futurs iPhone qui pourraient se décliner en plusieurs couleurs comme l'iPhone XR. A moins que ce ne soit une référence à la mire de la vidéo qui est annoncée proche des fonctionnalités et spécificités professionnelles.