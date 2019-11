L'actu de la tech : Bill Gates redevient l'homme le plus riche du monde

SNAPCHAT RELANCE UNE TROISIEME GENERATION DE LUNETTES SPECTACLES, A QUOI ÇA SERT ?





L'entreprise d'Evan Spiegel lance ce mardi sa troisième génération de lunettes de soleil-caméra, gamme inaugurée en 2016 pour élargir son audience et proposer autre chose.





Produit de niche, le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous des deux premiers exemplaires. Après une première mouture un peu trop gadget à la finition trop plastique, Snap avait revu sa copie et décliner les Spectacles 2 en trois modèles plutôt élégants et divers pour satisfaire le plus grand nombre. Guère plus de réussite. Cette troisième tentative s'accompagne d'un redesign totale des lunettes pour paraître plus chic.





Les Spectacles 3 disposent désormais de deux caméras HD pour filmer. Vous savez toujours quand vous êtes filmés ou photographiés via le halo lumineux qui scintille. Vous pouvez cette fois vous adonner à la photo en 3D grâce à la seconde caméra qui amène de la profondeur. Les photos prises reflètent un peu plus exactement votre vue à travers les verres. Et la vidéo est toujours au centre des usages (de 10 à 30 secondes avec un son plutôt de qualité) en appuyant sur l'un des boutons positionnés sur les montants. Il est est possible d'y ajouter des filtres en réalité augmentée comme des cœurs, des néons ou un oiseau survolant la scène. C'est un peu kitsch parfois, mais cela plaira aux plus jeunes. Et d'autres filtres vont venir enrichir l'offre très rapidement.





Pas sûr que les plus de 200 millions d'utilisateurs de Snapchat ne se retrouvent dans ce produit. Tout d'abord car son prix flambe (370 euros, pratiquement le double des Spectacles 2) et son intérêt est toujours un peu limité si vous n'avez pas l'âme créative. Filmer avec des Spectacles s'apprend pour éviter la nausée. Mais ce sont aussi des Snaps plus originaux à partager. On apprécie la visionneuse façon Cardboard fournie dans la boîte et le boîtier qui sert de recharge (70 vidéos ou 200 photos prises sans avoir besoin de recharger). En elles-mêmes, les lunettes s'avèrent de très bons solaires, mais un peu lourdes sur l'avant à porter sur la durée.





Prix : 370 euros - Disponible en noir ou minéral sur le site de Snapchat et dans les magasins Printemps Louvre et Haussmann à Paris.