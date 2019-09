L'actu de la Tech : Facebook rachète une startup qui peut contrôler vos appareils par la pensée

JEUX VIDÉO : DES STREAMERS RÉCOLTENT PLUS DE 3,5 MILLIONS D'EUROS POUR L'INSTITUT PASTEUR





Pour la 4e année consécutive, les principaux streamers français de jeux vidéo se sont lancés dans un marathon caritatif durant plus de 50 heures, à l'initiative des deux organisateurs de l'événement, Adrien Nougaret (Zerator) et Alexandre Dachary (Dach).





De vendredi à dimanche soir à Montpellier, une cinquantaine de stars de Twitch, la plateforme de diffusion en live de jeux vidéo et autres contenus, ont participé au Z Event et se sont relayés sur leur chaîne pour jouer manette en mains. Ils ont permis de récolter auprès de leurs communautés plus de 3,5 millions d'euros de dons pour l'Institut Pasteur. Ils ont même reçu les félicitations du président Emmanuel Macron. L'an dernier, le même événement avait rapporté plus d'un million d'euros pour Médecins du Monde.





Ancienne star eSport et streamer le plus connu au monde, Ninja a été le principal donateur avec un don de 26.000 euros pour la fondation. Le Z Event devient ainsi l'opération de streaming caritatif ayant rapporté le plus d'argent au monde.





La plateforme de dons reste ouverte.