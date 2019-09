L'actu de la Tech : Google lance Play Pass, sa réponse à Apple Arcade

PLAY PASS, LA RÉPONSE DE GOOGLE À APPLE ARCADE





Quelques jours après le lancement d’Apple Arcade, le service de jeux vidéo en illimité et sur abonnement de la firme de Cupertino, Google réplique aux Etats-Unis avec le lancement de Play Pass. Le service, disponible sur PC, smartphone et tablette, réunit plus de 350 jeux et applications pour le même tarif que la concurrence (4,99 dollars par mois). Et avec la même promesse : pas de publicité, pas d’achat intégré et le partage familial possible (jusqu’à cinq membres contre six pour Apple). Google offre même 10 jours d’essai gratuit avec l’offre annuelle qui tombe à 1,99 dollar par mois.





Dans le Google Play Pass, on retrouve des jeux déjà connus comme Limbo ou Monument Valley 2, Star Wars : Knight of the Old Republic, etc. Des titres plutôt anciens et qui sont, pour beaucoup, disponibles sur les différents stores. Car à la différence de son concurrent, Google ne semble pas avoir négocié de jeux exclusifs pour son service quand Apple Arcade a avancé des titres inédits conçus par les plus grands éditeurs du secteur (Konami, Ubisoft, Square Enix, etc.). La quantité contre la nouveauté.





A noter que, pour le moment, Google Play Pass n'est disponible qu'aux Etats-Unis.