L'actu de la tech : Google Maps rend hommage à Star Wars avec un clin d'oeil caché

LA RECONNAISSANCE FACIALE NE SERAIT PAS AUSSI FIABLE QUE CELA





Selon un rapport du gouvernement américain publié jeudi, les systèmes de reconnaissance faciale ne seraient pas si fiables et sécurisés que cela, surtout pour les personnes non blanches. Basée sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale parvient, selon les technologies mises en place, à identifier votre visage en le quadrillant de multiples points.





Mais pour les chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST), un centre affilié au gouvernement, si vous êtes asiatiques ou noires, la reconnaissance faciale se trompe 100 fois plus souvent que pour les personnes blanches. L’étude a passé au crible des dizaines d’algorithmes de reconnaissance faciale. Parmi ceux-là, deux attribuaient le mauvais sexe à des femmes noires dans 35% des cas.





L’utilisation de la reconnaissance faciale tend à se généraliser auprès des forces de l’ordre, dans les aéroports en remplacement des cartes d’embarquement, les banques, les écoles, les commerces… et surtout pour déverrouiller ses appareils connectés comme les smartphones. De nombreux défenseurs des droits humains et des chercheurs tentent de freiner ce déploiement, expliquant que trop d’erreurs sont encore commises. Ils avancent notamment le risque de voir des innocents se retrouver en prison ou encore le piratage possible des bases de données et l’utilisation par des criminels.





Le rapport note cependant que, si les algorithmes développés aux Etats-Unis ont des taux d'erreur plus élevés pour les Asiatiques, les Afro-Américains et les Amérindiens, ceux conçus dans les pays asiatiques identifient bien mieux les visages aussi bien asiatiques que blancs. "C'est encourageant car cela montre que l'utilisation d'une base de données plus diverse permet d'arriver à de meilleurs résultats", a déclaré Patrick Grother, le directeur de recherche.