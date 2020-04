L'actu de la tech : invasion de vikings ! Le prochain "Assassin's Creed Valhalla" se dévoile

APPLE DÉVOILE SON NOUVEL IPHONE SE A MOINS DE 500 EUROS





Après les nouveaux iPad Pro et MacBook Air, Apple a enfin lancé l'iPhone SE 2020, le nouveau smartphone compact et à prix plus doux de la marque californienne. Toutes les rumeurs entourant l'appareil étaient fondées.





Depuis l'avènement de son prédécesseur au printemps 2016, l'iPhone SE était fréquemment annoncé, mais il s'était jusque-là fait désirer. Le modèle précédent arborait le design de l'iPhone 5s - modèle à succès de la firme- et la puissance de l'iPhone 6s, alors le dernier venu, pour moins de 500 euros. Apple reprend la même recette et l'adapte aux goûts 2020. L'iPhone SE de 2nde génération a le look de l'iPhone 8 avec un écran Retina de 4,7 pouces, le lecteur d'empreinte Touch ID en bas pour se déverrouiller et une bande en haut pour la caméra.





Le look de l'iPhone 8, la puissance de l'iPhone 11 Pro





Mais à l'intérieur, c'est la puissance des derniers iPhone 11 et 11 Pro : la puce A13 Bionic avec son Neural Engine qui permet à l'intelligence artificielle d'apprendre de vos habitudes. L'iPhone SE optimise vos usages photo, vidéo, jeux et réalité augmentée. Il va aussi mieux gérer l'autonomie de l'appareil. Celui-ci dispose d'un écran plus petit que celui des iPhone 11 et 11 Pro, la batterie devrait être plus performante. L'iPhone SE est également compatible WiFi 6, la nouvelle norme de connexion internet ultra-rapide, mais il n'est pas prêt pour la 5G.





Côté photo, si l'iPhone SE présente un appareil photo au dos avec un seul capteur grand-angle (12 MP), il reprend le module photo de l'iPhone XR et non celui de l'iPhone 8. Il est ainsi possible de réaliser des photos en mode portrait, ce qui était impossible sur l'iPhone 8 avec sa seule lentille. Il propose aussi les six effets d'éclairage du mode portrait comme l'iPhone 11 et la technologie Smart HDR (meilleure gestion des contrastes avec la prise de plusieurs photos avec des expositions différentes pour compiler les meilleures parties). En vidéo, l'iPhone SE dispose de l'enregistrement stéréo, inexistant sur l'iPhone 8.





Apple ajoute ainsi à sa gamme le produit "abordable" qui lui manquait pour venir ratisser plus large et séduire ceux qui ne veulent pas mettre 800 ou plus de 1000 euros dans des iPhone. L'iPhone SE 2020 vient se positionner à moins de 500 euros, comme son prédécesseur, mais avec quatre fois plus de stockage à son lancement (64 Go contre 16 Go). Un positionnement sur un créneau-prix de milieu de gamme alors qu'il reprend les grandes lignes du haut de gamme maison dans un design plus compact que les iPhone 11 (écran 6,1") 11 Pro (5,8") et 11 Pro Max (6,5"). La première mouture avait été un carton de ventes, la seconde semble taillée pour suivre la même route. L'iPhone SE sera disponible en noir, blanc ou rouge, avec du stockage allant de 64 à 256 Go.





Prix : à partir de 489 euros - Précommandes ouvertes le 17 avril à 14h, produits disponibles le 24 avril.