L'actu de la tech : Snapchat vous fait vieillir ou rajeunir en photo

TIKTOK A DÉSORMAIS SON SMARTPHONE OFFICIEL





Parents, vos ados pourraient bien vous le réclamer, mais soyez rassurés, il n'est pas prévu en France. Le Jianguo Pro 3 est un smartphone conçu par ByteDance, la société propriétaire de la célèbre appli de vidéos musicales.





Et il a plutôt fière allure avec son processeur Snapdragon 855+ qu'on voit sur les smartphones Android haut de gamme, 8 ou 12 Go de mémoire vive pour être ultra-fluide, 128 ou 256 Go de stockage, un grand écran OLED de 6,39 pouces Full HD + avec lecteur d'empreinte sous la dalle, un quadruple capteurs photo au dos et une grosse batterie de 4.000 mAh. Mais sa force, c'est de proposer un accès rapide et simplifié à la version chinoise de l'appli TikTok.





Il vient d'être lancé en Chine à partir de 2.899 yuans (environ 373 euros) et va faire des ravages. Sa sortie hors du pays ne semble pas encore en vue.