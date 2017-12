L’addiction aux jeux vidéo bientôt reconnue comme maladie

Ce type de comportements pourrait ainsi engendrer une déficience significative dans le fonctionnement personnel, familial, social, éducatif, professionnel… Le tout de manière continue, épisodique ou récurrente.





"Le jeu peut aussi devenir un comportement addictif par l'intermédiaire du ‘gameplay’, les mécanismes de gratifications et récompenses, la captation de l'attention, l'immersion du joueur, qui lui permet d'oublier son quotidien", explique le Dr Bruno Rocher, psychiatre addictologue au CHU de Nantes, dans Sciences et Avenir. "C'est le but de tous les jeux mais dans les situations addictives, le jeu prend une place problématique." Le débat fait rage depuis de longues années sur la qualification d’addiction à accoler aux jeux vidéo. Une apparition dans la classification de l’OMS pourrait permettre de finaliser un traitement de problèmes liés aux jeux vidéo à l’instar de la toxicomanie. Cela démontre aussi pour la première fois l’impact psychologique des nouvelles technologies sur la vie des gens.





Pour aller plus loin : l’Institut fédératif des addictions comportementales (Ifac) a mis au point un guide du jeu vidéo pour prévenir et informer parents comme enfants sur l’usage du jeu vidéo à la maison (lire ici).