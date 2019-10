L'agglomération de Cognac victime d’une cyberattaque

JT 20H - Depuis dix jours, la ville de Cognac a été prise pour cible par des cybercriminels. Aucun des services publics de la ville n'a dû fermer, mais des années de travail se sont peut-être envolées.

L'agglomération de Cognac en Charente a été victime d'une attaque informatique depuis une dizaine de jours. Le virus s'est propagé à tous les serveurs informatiques, et les conséquences sont déjà très concrètes. Les services tournent au ralenti, les employés doivent apprendre à retravailler comme au XXe siècle. Les habitants, eux, sont inquiets pour leurs données personnelles. Mais qui est à l'origine de cette attaque ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.