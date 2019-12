L'ASTUCE GEEK - Comment protéger votre vie numérique avec un gestionnaire de mots de passe

Ils s'appellent Lastpass, 1Password, Dashlane... Il en existe une bonne dizaine sur le marché. Si la majorité sont payants, entre 30 et 50 euros, ils peuvent cependant être utilisés gratuitement dans certaines limites. Keepass, lui, est entièrement gratuit, mais pas le plus simple à utiliser. Tous ont en commun trois fonctions principales : savoir générer des mots de passe sûrs, pouvoir les stocker de manière sécurisée et les rentrer à votre place pour se connecter à un site ou une application.

Sur le papier, tout est clair : pour garantir la sécurité de vos données et de vos comptes en ligne, il faut assigner à chacun d'entre eux un mot de passe complexe, et surtout unique. En pratique, avec des dizaines de comptes différents à gérer, la majorité des internautes avouent utiliser le même mot de passe, ou une variation de celui-ci, sur les sites où ils se connectent. Une hérésie en terme de sécurité, mais comment faire autrement ? Depuis quelques années, les solutions existent : d'abord avec des navigateurs qui savent sauvegarder vos mots de passe, mais surtout avec des logiciels dédiés, sur ordinateur comme sur mobiles : les gestionnaires de mots de passe.

En pratique, et en prenant le Français Dashlane comme exemple, c'est très simple. Téléchargez le logiciel sur le site de l'éditeur -pour les versions PC et Mac- ou sur le magasin d'applications de votre smartphone iOS ou Android. Une fois installé, au premier lancement, il vous demandera de vous créer un compte. C'est un moment-clé. Et pour cause : il va falloir décider du mot de passe maître de l'application, celui qui vous permettra de la lancer... et d'accéder à tous les identifiants qu'elle pourra stocker pour votre compte. Ce mot de passe maître doit évidemment être absolument unique, aussi complexe que possible, mais pas pour autant impossible à retenir. Pour le créer, vous pouvez vous référer aux conseils prodigués dans cet article.