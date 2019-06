L'ASTUCE GEEK - Téléphonie mobile : vous captez mal ? Il y a une carte pour vérifier si vous avez une bonne connexion

"Attention, je rentre dans un tunnel. Ça va couper !". Certes, la qualité de la couverture mobile s’est grandement améliorée depuis plusieurs années. Mais il n’est pas rare d’entendre encore cette phrase de notre interlocuteur. A l’heure où l’on évoque les prémices de la 5G, la 4G n’est pas encore une réalité pour certains, même en France.





Pour connaître la qualité de votre connexion mobile et savoir lequel des quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) est le plus efficace près de chez vous ou de l'endroit où vous vous trouvez, l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (Arcep) a mis au point une carte interactive de la couverture mobile en France sur le site Monreseaumobile.fr.