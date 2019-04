L'ASTUCE GEEK - Votre Wi-Fi est catastrophique ? Voici des gestes simples pour l'améliorer

"Bien souvent, on cherche à la cacher dans une niche, sous un escalier ou un meuble", explique Lionel Paris, directeur France de Netgear. "C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ! Vous risquez davantage de brouiller les ondes qu'autre chose, car il y a de moins en moins de box avec antennes qui émettent plus loin." Certes, ce n'est pas très gracieux, mais les antennes n'ont pas été inventées sans raison... Vérifiez également si votre box ne se situe pas à proximité d'un trop grand nombre d'appareils émettant des ondes (même votre micro-onde !) ou qu'elle n'est pas branchée sur une multiprise surchargée.